Frankfurt, Wahi için devreye girdi!

Eintracht Frankfurt, Marsilya forması giyen ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Elye Wahi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frankfurt, Wahi için devreye girdi!
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18 Ocak 2025 23:05
Eintracht Frankfurt, Manchester City'ye gönderdiği Omar Marmoush'un yerini doldurmak için harekete geçiyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Alman ekibindeki Marmoush yerine adaylardan birinin Marsilya forması giyen Elye Wahi olduğu belirtildi. Frankfurt'un 22 yaşındaki Wahi için girişimlerine devam ettiği aktarıldı.

MARSILYA'NIN BEKLENTİSİ

Marsilya'nın Frankfurt dışında West Ham United'ın da ilgilendiği genç futbolcuyu kolay bırakmak istemediği kaydedildi. Wahi'yi geçen yaz transfer döneminde bonuslar dahil 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Marsilya'nın, tekliflerin bu rakamı bulması durumunda değerlendirebileceği ifade edildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

22 yaşındaki Elye Wahi, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Marsilya'da bu sezon 14 maçta süre bulan Elye Wahi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

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