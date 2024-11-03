Frankfurt'un yükselen değeri Omar Marmoush

Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush, bu sezon çıktığı 14 maçta 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frankfurt'un yükselen değeri Omar Marmoush
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03 Kasım 2024 14:10
Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Alman ekibinde bu sezon 14 maçta süre bulan Marmoush, 12 kez gol sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu ayrıca takım arkadaşlarına 9 kez gol pası verdi.

25 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrası adı transferle de anılmaya başlandı. Marmoush için geçtiğimiz haftalarda gündeme Liverpool ve Bayern Münih iddiaları gelmişti.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Marmoush'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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