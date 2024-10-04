Frankfurt'ta Omar Marmoush kararı!

Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush için son kararını verdi.



Bild'de yer alan habere göre, Mısırlı futbolcu, Premier Lig'den Liverpool ve Arsenal'e gitmeye sıcak bakıyor.



25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmayı düşünmeyen Frankfurt ise golcü futbolcu için gelecek sezon 40-50 milyon euro bandında bonservis bedeli belirledi.



Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Marmoush'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Frankfurt'ta bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Mısırlı futbolcu, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.



