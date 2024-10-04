Frankfurt'ta Omar Marmoush kararı!

Eintracht Frankfurt, 25 yaşındaki Mısırlı futbolcusu Omar Marmoush için 40-50 milyon euro bandında bonservis bedeli bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Frankfurt'ta Omar Marmoush kararı!
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04 Ekim 2024 14:45
Son güncelleme 04 Ekim 2024 14:46
Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush için son kararını verdi.

Bild'de yer alan habere göre, Mısırlı futbolcu, Premier Lig'den Liverpool ve Arsenal'e gitmeye sıcak bakıyor.

25 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bırakmayı düşünmeyen Frankfurt ise golcü futbolcu için gelecek sezon 40-50 milyon euro bandında bonservis bedeli belirledi.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Marmoush'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Frankfurt'ta bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Mısırlı futbolcu, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

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