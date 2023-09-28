New York Knicks'in tecrübeli oyuncusu Evan Fournier, takımla süregelen durumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Geçtiğimiz sezon Knicks başantrenörü Tom Thibodeau, Fournier'i sezonun başında rotasyondan çıkararak benche almaya karar vermişti.



Bu sezonda sadece 27 normal sezon maçında forma giyen Fournier'in umudu, yaz döneminde takas olabilmesi ya da önümüzdeki sezon daha fazla süre alabilmesi üzerineydi.



Antrenman kampının başlangıcı yaklaşırken, alacağı dakikalara ilişkin durumu belirsizliğini koruyan Fournier, RTL'ye verdiği röportajda hayal kırıklığını şu şekilde ifade etti:



"Örneğin koçun bana arada sırada 10-15 dakika vereceğini bilseydim, bundan en iyi şekilde faydalanarak daha iyi performans göstermek için yavaş yavaş daha fazla süre kazanabilirdim. Ancak durum bu bile değil.



Oynamaya fırsatım olmadı ve daha da kötüsü rehin tutuluyormuşum gibi hissediyorum. Bu durumun kendiliğinden çözüleceğini umuyorum ve özellikle Knicks'in bana bir şans vereceğini umuyorum."



Fournier geçtiğimiz sezon maç başına 17 dakikada 6.1 sayı, 1.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



