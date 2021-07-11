Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu

Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu
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11 Temmuz 2021 16:01
Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

Bilet kategorileri

 Kampanyalı bilet fiyatları

 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
Platinum (Ana tribün)

 3.300

 4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)

 2.600

 3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek)

 2.300

 2.875
Gold Açık

 2.000

 2.500
Silver 1 (1. viraj)

 1.500

 1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)

 900

 1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)

 1.250

 1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)

 600

 750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)

 1.500

 1.875
Silver 9 (11. viraj)

 950

 1190
General Admission (Açık alan)

 300

 375

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