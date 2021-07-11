Bilet kategorileri



Kampanyalı bilet fiyatları



31 Temmuz sonrası bilet fiyatları



Platinum (Ana tribün)



3.300



4.125



Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)



2.600



3.250



Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)



Gold 3 (Ana tribün ek)



2.300



2.875



Gold Açık



2.000



2.500



Silver 1 (1. viraj)



1.500



1.875



Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)



900



1.125



Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)



1.250



1.565



Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)



600



750



Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)



1.500



1.875



Silver 9 (11. viraj)



950



1190



General Admission (Açık alan)



300



375





Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: