Florya'da ihale süreci başlıyor

Galatasaray'da merakla beklenen Florya Projesi'nde ihale süreci haftaya başlıyor.
İhale sürecinin 1 ay olacağı ve buna göre yapılacak tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımın sponsorlarından Pasifik Holding ile beraber Folkart'ın da ihaleye gireceği ancak 4-5 firmanın da yine süreci yakından takip ettiği bildirildi.
İhale sürecinin 1 ay olacağı ve buna göre yapılacak tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımın sponsorlarından Pasifik Holding ile beraber Folkart'ın da ihaleye gireceği ancak 4-5 firmanın da yine süreci yakından takip ettiği bildirildi.