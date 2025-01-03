Florya'da ihale süreci başlıyor

Galatasaray'ın 'kurtuluş projesi' olarak gördüğü Florya için ihale süreci haftaya başlıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Florya'da ihale süreci başlıyor
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03 Ocak 2025 09:58
Galatasaray'da merakla beklenen Florya Projesi'nde ihale süreci haftaya başlıyor.

İhale sürecinin 1 ay olacağı ve buna göre yapılacak tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın sponsorlarından Pasifik Holding ile beraber Folkart'ın da ihaleye gireceği ancak 4-5 firmanın da yine süreci yakından takip ettiği bildirildi. 

 
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