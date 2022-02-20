Florya'da 12 farklı dil!

Kadrosunda 14 yabancı bulunan Galatasaray'da, Florya'da ortak dil İngilizce ile birlikte 12 farklı dil kullanılıyor, İspanyol Torrent'in sözlerini zaman zaman oyuncular birbirine aktarıyor…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Florya'da 12 farklı dil!
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20 Şubat 2022 13:36
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından A'dan Z'ye yeniden yapılanmaya gidildi. Futbol üst aklı ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanlığına Portekizli Luis Campos getirildi. Sportif direktör ise İtalyan Pasquale Sensibile oldu. Teknik direktörlük koltuğunda ise İspanyol Domenec Torrent yer alıyor. Geleceğin takımını kurmak için yapılacak transferler çalışmalarına şimdiden başlayan ekip direkt Burak Elmas'a bağlı olurken görüşmelerde dört farklı dil kullanılıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ

Takımda da durum farklı değil. 14 yabancı oyuncu Uruguay, İspanya, Danimarka, Hollanda, Brezilya, Fransa, Norveç, Romanya, Cezayir, Şili ve Mısır'dan... Tercümanın da görevden ayrılmasından sonra özellikle idmanlarda Torrent'in ikazları farklı dillere çevrilmesi zaman alıyor. Bazen oyuncular kendi aralarında birbirlerine anlatmak zorunda kalıyor. Önümüzdeki sezonun takımı kurulurken aynı ülkenin oyuncularına ağırlık verilmesi Campos'un öncelikleri arasında.

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