Florin Bratu: 'Maaş alamadığımızda Fatih Terim bize para verdi'

2003 yılında Galatasaray'a transfer olan ve forma giydiği 27 maçta 7 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Florin Bratu, sarı - kırmızılı takımda geçirdiği günleri anlattı.



Teknik direktör Fatih Terim ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Bratu, "Fatih Terim'den çok şey öğrendim, benim için bir baba gibiydi. 3-4 ay maaşımızı alamadığımız bir süreç olmuştu. Maddi sıkıntılarımızı gören Fatih Terim, bizi ofisine çağırdı ve para verdi. Olağanüstü bir adamdı. Hala onunla iletişim halindeyim." dedi.



Hagi'nin Galatasaray'a gelişi sonrasında yedek kaldığını söyleyen Rumen eski futbolcu, "Fatih Terim gittikten sonra Hagi göreve geldi. Hagi, Türkiye'de çok saygın bir adamdı. O gelene kadar ben ve Ovidiu maç üstüne maça çıkıyorduk ama Hagi sonrasında daha az forma şansı bulabildik. Ben, onun felsefesine uymuyordum. Bir maç sonunda yedek kulübesinde oturuyordum." ifadelerini kullandı.





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