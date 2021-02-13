Flavio: 'Hocamız bize güven aşıladı'

Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Bakasetas'ın attığı golde asist yapan Flavio, maç sonrasında konuştu.



Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Flavio, "Çok mutluyum. Trabzonspor ile beraber hedeflerimizi gerçekleştiyoruz. Trabzon şehrini mutlu ediyorsam, bu beni mutlu ediyor. 11'de olmak ya da yedek kulübesinde olmak önemli değil, hocamız bu güveni bize aşılamış durumda. Takımın kazanmasına da yardım edince bu bizi mutlu ediyor." dedi.



Yaptığı asist sorulan Brezilyalı oyuncu, "Top bana geldiğinde Bakasetas'ın içeri girdiğini görmüştüm. Onun da hareket ettiğini görünce pas denedim ve doğru yere gitti. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı ve ben de katkı yaptığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.



