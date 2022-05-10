Flamengo Başkanı'ndan Jorge Jesus açıklaması

Fenerbahçe'ye adım adım yaklaşan Jorge Jesus'un eski kulübü Flamengo'nun Başkanı Rodolfo Landim, Portekizli hocaya sitem dolu açıklamalarda bulundu.



Flamengo'da yakaladığı başarılardan sonra sözleşmesini yenileyen ve 1 ay sonra Temmuz 2020'de Benfica'ya imza atan Jesus'u eleştiren Landim, "Böyle bir olay yaşadığımız için rahatsızlık hissediyorum. Bana değil, tüm takıma ve teknik ekibe sezon sonuna kadar kalacağına dair söz vermişti. Tüm yeni sezon hazırlıklarımız yarıda kalmıştı. Hem de tüm bunlarla pandemi döneminde başa çıkmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.



Landim ayrıca geçtiğimiz günlerde Brezilya'da görüntülenen Jorge Jesus'un yeniden Flamengo'da veya Brezilya'da takım çalıştırmak için ülkeye geldiğine dair söylentilere ise, "Burada 1 yılını geçirdi. Arkadaşları, dostları ve onları özlediği için ziyarete gelmesi çok normal. Bu konuda bizim açımızdan daha fazla yorum yapılacak bir şey yok" açıklamasını yaptı."





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