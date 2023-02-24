Fiorentina, evinde de kazanarak turladı

Fiorentina, sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-2 yendi ve toplamda 7-2'lik skora ulaşarak tur atladı.

, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina, evinde de kazanarak turladı
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24 Şubat 2023 00:55
UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında İtalyan ekibi Fiorentina, sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina 3-2 kazandı ve toplamda 7-2'lik skora ulaşarak tur atlamayı başardı.

Braga 16'da Castro ve 34. dakikada Alvaro Djalo'nun golleriyle iki farklı öne geçerken 37. dakikada Mandragora'nın golüyle fark bire indir ve ilk yarıyı Braga 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fiorentina, 58'de Saponara ile eşitliği yakaladı. 83. dakikada Arthur'un golüyle Fiorentina öne geçmeyi başardı ve maçı da 3-2 kazandı.

Mücadelede Serdar Saatçı 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Fiorentina toplamda 7-2'lik sonuca ulaşarak son 16 turuna yükseldi.

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