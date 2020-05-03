Filip Novak: 'Ben kendimi her zaman fit tutuyorum'

Koronavirüs günlerinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren Filip Novak lige hazır.
Çek sol bek, "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu koronavirüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.
Bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik performansa imza attı.
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Çek sol bek, "Sezon yeniden başlar mı başlamaz mı bunu bilemiyorum ancak ben kendimi her zaman fit tutuyorum. Umarım tüm dünya bu koronavirüsü bir an önce atlatır. Bizler de en sevdiğimiz yere sahalara döneriz" dedi.
Bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik performansa imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın