Filenin Sultanları şampiyonluğa inanıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Saliha Şahin, Beyza Arıcı ve İlkin Aydın, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.



Organizasyonda yarın Tayland ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek "Filenin Sultanları"nda Saliha Şahin, Beyza Arıcı ve İlkin Aydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Final etabına çok iyi hazırlandıklarını belirten Saliha Şahin, "Ankara'da bitireceğimiz için çok mutluyuz. Ankara'da çok güzel bir başlangıç yapmıştık. Brezilya ayağını da iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Ardından Kanada etabı oldu. Çok yoğun bir tempo ve üst üste maç oynuyorsunuz. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Ankara'da mükemmel bir seyircinin önünde Tayland ile çeyrek finali oynayacağız. İyi hazırlandık. Takımıma güveniyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.



"Ankara'da oynayacağımız için motivasyonumuz üst düzeyde." diyen 23 yaşındaki smaçör, "Şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum. Şu an kafamda başka bir seçenek yok." ifadelerini kullandı.



Final etabı öncesi takımda herkesin hedefe kilitlendiğini vurgulayan Saliha, "Takım içinde herkes çok pozitif. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Hedefimiz her zaman kazanmak." şeklinde görüş belirtti.



Beyza Arıcı: "Tayland, çok önemli ve tehlikeli bir rakip"



Milli voleybolcu Beyza Arıcı, çeyrek finalde karşılaşacakları Tayland'ın iyi bir ekip olduğunu ve dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Ankara, Brezilya ve Kanada etaplarında zorlu maçlar oynadıklarını aktaran 26 yaşındaki orta oyuncu, "Finalleri Ankara seyircisi önünde oynamak çok güzel bir fırsat. Etaplar yorucu geçti. Kanada'da takım oyunu olarak kendimizi daha iyi yansıttık. Finallere hazırız. Tayland, çok önemli ve tehlikeli bir rakip. Beklenmedik ve sürpriz işler yaptılar. Çeyrek final kesinlikle kolay geçmeyecek ama kazanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Başkentte şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak istediklerini belirten Beyza, "Ankara'da seyircilerin önünde beklenen şampiyonluğun geleceğine kesinlikle inanıyoruz. Madalya ve şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Beklenti de çok fazla. Bunun farkındayız." diye konuştu.



Başarılarında milli takımdaki aile ortamının öneminden de bahseden Beyza Arıcı, "Aile kavramı ve takım arkadaşlarına güvenmek çok önemli. Çoğumuz altyapılardan beri birbirimizi tanıyoruz. O kavram gün geçtikçe daha çok gelişiyor. Sahanın içinde aynı enerjide olmak başarıyı getiriyor. Takım kimyamız gayet güzel." ifadelerini kullandı.



İlkin Aydın: "Ankara'da ilk etaptaki ilgiyi finallerde de bekliyoruz"



Ay-yıldızlı oyuncu İlkin Aydın, Ankara'daki final etabında voleybolseverlerden büyük destek beklediklerini kaydetti.



Tayland ile yapacakları müsabaka öncesi seyircilere çağrıda bulunan 22 yaşındaki smaçör, "İlk etapta Ankara'da seyircimiz bizi yalnız bırakmadı. Aynı ilgiyi finallerde de bekliyoruz. Tayland'ın karşısına en iyi voleybolumuzla çıkmak istiyoruz." diye görüş belirtti.



Akdeniz Oyunları'ndan sonra takıma katıldığını vurgulayan İlkin Aydın, "Çok çalışıyoruz. Her zaman şampiyonluk için ihtimal var. Basamakları teker teker çıkmak önemli. Ankara gerçekten çok özel. O seyircinin önünde oynamak ayrı bir keyif. Orada oynayacağımız için çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.