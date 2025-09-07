07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-082'
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-278'
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Filenin Sultanları, İtalya'ya kaybetti ve dünya ikincisi oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

calendar 07 Eylül 2025 17:34 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 17:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, İtalya'ya kaybetti ve dünya ikincisi oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

Mücadeleye her iki takım da iyi başlarken, setin ilk bölümü 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından iki sayılık seri yakalayan İtalya, 8-6 öne geçti. Seriye aynı şekilde karşılık veren milliler, 8-8'de eşitliği sağladı. Setin ortalarında da eşitlik (15-15) bozulmazken, 20'li sayılara (20-19) ilk ulaşan takım Türkiye oldu. Egonu'nun servis turunda öne geçmeyi başaran İtalya, ilk seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili başlayan milliler, setin başlarında 8 sayılık (10-2) fark yakaladı. Oyunun devamında toparlanan İtalya, farkı 5'e (11-6) indirdi. İyi defans yapmayı sürdüren ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve 1-1 eşitliği sağladı.


Üçüncü setin başlarında iyi defans yapan İtalya, 4 sayılık (2-6) fark yakaladı. İtalya, setin ortalarında farkı korumaya (11-15) devam etti. Bu skorun ardından 3 sayılık seri yakalayan milliler, farkı 1 sayıya (14-15) indirdi. Setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, son ana kadar çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas ile sayılar bularak başlayan milli takım, 3 sayılık (6-3) fark yakaladı. Etkili mücadelesiyle farkı iyice artıran (20-12) milliler, başından sonuna kadar iyi oynadığı dördüncü seti 25-19 önde bitirdi ve durumu 2-2 yaptı.

Karar setinin başlarında denge hakim olurken, bu dakikalar 4-4 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından Melissa Vargas ile sayılar bulan Türkiye, 2 sayı (6-4) öne geçti. Toparlanan İtalya, 10-8 öne geçtiği sette hata yapmadı ve seti 15-8, mücadeleyi de 3-2 kazandı.

Milli takım, bu sonuçla Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.

VARGAS'TAN 33 SAYI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Milli takımda Melissa Vargas'ı 19 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar ve 12 sayıyla Ebrar Karakurt takip etti.

Salon: Huamark

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Türkiye: Cansu Özbay, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın)

İtalya: Fahr, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini, Fersino)

Setler: 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 8-15

Süre: 106 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
