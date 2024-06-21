Filenin Sultanları, çeyrek finalde veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı A Milli Kadın Voleybol Takımımız altın sette 3-2'lik skorla kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti.
Salon: Huamark
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk (Szczyglowska, Czyrnianska, Lysiak, Smarzek, Wenerska)
Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Beyza Arıcı)
Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11
Süre: 108 dakika
Karşılaşmayı A Milli Kadın Voleybol Takımımız altın sette 3-2'lik skorla kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti.
Salon: Huamark
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Polonya: Korneluk, Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wolosz, Medrzyk (Szczyglowska, Czyrnianska, Lysiak, Smarzek, Wenerska)
Türkiye: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Beyza Arıcı)
Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11
Süre: 108 dakika
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