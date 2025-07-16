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FIFA'dan Mehmet Türkmen'e görev!

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu eşleşmesi olan Dynamo Brest - Sutjeska Niksic karşılaşmasına FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen atandı.

calendar 16 Temmuz 2025 18:45
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
FIFA'dan Mehmet Türkmen'e görev!
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görevlendirildi.

Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasında oynanacak karşılaşma, Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrinde bulunan ZTE Arena Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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