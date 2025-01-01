Feyyaz Uçar: "Beşiktaş sevgisi ömür boyu taşınır"

Feyyaz Uçar, Beşiktaş camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Feyyaz Uçar: 'Beşiktaş sevgisi ömür boyu taşınır'
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01 Ocak 2025 15:01
Son güncelleme 01 Ocak 2025 15:02
Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Feyyaz Uçar'ın o açıklamaları:

Adalı'ya tebrikte bulunan Uçar, "Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ederim. Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Feyyaz Uçar, "Ayrıca, zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi bir borç bilirim." dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIM"

Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir, ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi, Beşiktaş'ın yanındayım.

Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."
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