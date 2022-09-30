Fethiyespor deplasmanda gülmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanırken deplasmanda ise 3'te 0 çeken Fethiyespor, yarın GMG Kastamonuspor önünde ilk dış saha puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak.
Gazi Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Grupta 6 hafta sonunda 9 puanla 10'uncu basamakta olan Muğla temsilcisinde Nurettin çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapatmıştı. Teknik direktör Mesut Toros, deplasmanda bu kez kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.
Gazi Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te oynanacak. Grupta 6 hafta sonunda 9 puanla 10'uncu basamakta olan Muğla temsilcisinde Nurettin çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapatmıştı. Teknik direktör Mesut Toros, deplasmanda bu kez kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.
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