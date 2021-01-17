Fernando Torres, Atletico'da teknik direktör oluyor

İspanyol futbolunun yetiştirdiği en önemli santrforlardan olan Fernando Torres, eski takımı Atletico Madrid'e geri dönüyor.



2019 yılında Japonya'da Sagan Tosu takımıyla aktif futbolculuk yaşantısına nokta koyan Torres, teknik direktör olmaya karar verdi.



Marca'nın haberine göre; Torres, Atletcio Madrid B takımının başına geçecek ve kariyerine burada başlayacak.



36 yaşındaki futbol adamının bugün oynanacak olan Poblense maçına takımının başında çıkması bekleniyor.



