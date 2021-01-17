Fernando Torres, Atletico'da teknik direktör oluyor

Efsane futbolcu Fernando Torres, Atletico Madrid'de teknik direktörlük kariyerine başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fernando Torres, Atletico'da teknik direktör oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2021 16:35
İspanyol futbolunun yetiştirdiği en önemli santrforlardan olan Fernando Torres, eski takımı Atletico Madrid'e geri dönüyor.

2019 yılında Japonya'da Sagan Tosu takımıyla aktif futbolculuk yaşantısına nokta koyan Torres, teknik direktör olmaya karar verdi.

Marca'nın haberine göre; Torres, Atletcio Madrid B takımının başına geçecek ve kariyerine burada başlayacak.

36 yaşındaki futbol adamının bugün oynanacak olan Poblense maçına takımının başında çıkması bekleniyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için