Fernando Muslera, Avrupa'da kaleyi devraldı

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.
Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.
Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.