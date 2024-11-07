Fernando Muslera, Avrupa'da kaleyi devraldı

Cezasını tamamlayan Fernando Muslera, Avrupa'da Tottenham maçıyla yeniden Galatasaray kalesine geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera, Avrupa'da kaleyi devraldı
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07 Kasım 2024 21:20
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.

Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.

Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.

 

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