Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Jupiler Ligi'nde 12. sıradaki Eupen'e 2-1 mağlup oldu.
Eupen'e galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Garcia ve 31. dakikada Toyokawa'dan geldi. Anderlecht'in tek sayısını ise 78. dakikada Santini kaydetti.
Bu sonucun ardından Anderlecht ligde 4 maç sonra yenilgiyle tanışırken, lider Genk'in 7 puan gerisinde 23 puanda kaldı. Eupen ise 2 maç sonra kazandı ve puanını 13 yaptı.
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Eupen'e galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Garcia ve 31. dakikada Toyokawa'dan geldi. Anderlecht'in tek sayısını ise 78. dakikada Santini kaydetti.
Bu sonucun ardından Anderlecht ligde 4 maç sonra yenilgiyle tanışırken, lider Genk'in 7 puan gerisinde 23 puanda kaldı. Eupen ise 2 maç sonra kazandı ve puanını 13 yaptı.
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