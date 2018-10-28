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Fenerbahçe'nin rakibi ligde yıkıldı

Fenerbahçe'nin hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldığı Anderlecht, ligde Eupen'e mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibi ligde yıkıldı
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28 Ekim 2018 21:54
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Jupiler Ligi'nde 12. sıradaki Eupen'e 2-1 mağlup oldu.

Eupen'e galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Garcia ve 31. dakikada Toyokawa'dan geldi. Anderlecht'in tek sayısını ise 78. dakikada Santini kaydetti.

Bu sonucun ardından Anderlecht ligde 4 maç sonra yenilgiyle tanışırken, lider Genk'in 7 puan gerisinde 23 puanda kaldı. Eupen ise 2 maç sonra kazandı ve puanını 13 yaptı.

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