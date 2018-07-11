Fenerbahçe'nin Bolasie ısrarı

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile mücadele vermek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız yoğun bir mesai ile devam ediyor.Sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Fenerbahçeli kurmaylar da doğru transfer için yoğun bir çaba sarfediyor.Fenerli yöneticilerin sağ ve sol kanatta forma giyebilen İngiliz vatandaşı Yannick Bolasie'nin kiralanması için Everton kulübü ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Comolli de 1-2 gün içinde İngiltere'de olacak.Sarı-lacivertli kurmaylar her iki ayağını da kullanabilen 29 yaşında ve 1.85 boyundaki Bolasie'nin kiralama dışında satın alma opsiyonunu da istiyor. F.Bahçe, kiralama bedeli olarak 3 milyon Euro teklif etti.Bolasie dışında Bas Dost tranfserinde çıkabilecek olumsuzluğa karşı Leicester forması giyen İslam Slimani'yi de hazır tutmak istiyor. Bunun için de İngiliz kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.