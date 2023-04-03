Fenerbahçeliler'den Cenk Tosun'a alkış

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçta sarı lacivertli taraftarlardan dikkat çeken tepkiler geldi.



Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayan ve fileleri ilk kez sarsan Cenk Tosun, oyundan çıkarken Kadıköy'de yaklaşık 50 bin kişi tarafından alkışlandı. Ayrıca Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş'ın dördüncü golünden sonra siyah-beyazlıları da alkışladı.



"Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratlarıyla tepkisini gösteren Fenerbahçeliler, İrfan Can Kahveci'nin 90+5'te skoru belirleyen golü de yuhaladılar.



RIDVAN DİLMEN: "SAYGI DUYDULAR"



Maçı TV8.5'ta yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçeli taraftarların Cenk Tosun ve Beşiktaşlı oyuncuları alkışlaması, Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir oyun oynamasındandır. Sadece yönetime olan tepkiden değil." ifadelerini kullandı.



CENK TOSUN: "BÖYLE BİR JEST HOŞUMA GİTTİ"



Cenk Tosun, maçtan sonra "Elimden geleni yaptım, iyi bir maç çıkardım. Fenerbahçe taraftarı da bana alkışla karşılık verdi. Ben de onları alkışladım. Fenerbahçe büyük bir camia. Böyle bir jest yapmaları hoşuma gitti açıkçası." açıklamasını yaptı.





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