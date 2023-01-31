Fenerbahçeli yöneticiden hakeme tepki!

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos ile karşılaştığı maçın devre arasında hakemlere büyük tepki gösterildi.Scottie Wilbekin, çift teknik faulle ihraç edildikten sonra bu kararı veren Alman hakem Robert Lottermoser'e büyük tepki gösterdi. Wilbekin, faulün kendisine yapıldığını belirtse de Lottermoser'in kararı değişmedi. Fenerbahçe koç ekibi de Alman hakeme itiraz etti.Maçın devre arasında ise saha kenarında oturan koltuklardaki taraftarlar olmak üzere tüm tribünler Lottermoser'e tepki gösterdi.Fenerbahçe Spor Kulübü Burak Kızılhan, soyunma odasına gitmek için hareketlenen Lottermoser'in karşısına çıkarak tepkisini gösterdi. Lottermoser güvenliklerden yardım istedi ancak saha kenarındaki taraftarlar da ayağa kalkarak tepkilerini gösterdi.Lottermoser ve diğer iki hakem birkaç dakikalık bekleyişin ardından soyunma odasına gidebildi.