Fenerbahçeli futbolculardan galibiyet sözü!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ligde oynadığı son iki maçında 5 puan bırakan Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Kanaryada tek hedef sahadan galibiyetle ayrılıp, yeni bir seri başlatmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli futbolculardan galibiyet sözü!
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26 Kasım 2023 11:23
Süper Lig'de oynadığı son iki maçında 5 puan kaybetmesine rağmen milli araya ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider giren Fenerbahçe, bugün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçtan zaferle ayrılarak yeni bir serinin başlangıcını yapmak istiyor.

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ

Taraftarının önünde üç puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerinden zafer sözü aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencilerine, "5 puan kaybettik. Buna dur demenin zamanı. Daha fazla kayıp yaşamak istemiyorum" dediği, futbolcuların da "Maçın öneminin farkındayız. Üç puanı alacağız" cevabını verdiği belirtildi.  

 

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