Fenerbahçeli Errick McCollum'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe Beko oyuncularından Errick McCollum, Galatasaray'da oynadığı dönemle ilgili itirafta bulundu. Amerikalı basketbolcu, sarı kırmızılılarla yaşadığı Euro Cupşampiyonluğunu kariyerinde en mutlu an olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçeli Errick McCollum'dan Galatasaray itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 23:20
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Errick McCollum, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU"

EuroLeague hedefine değinen Errick Mccollum, "Kariyerimin geri kalanında en büyük hedefim THY EuroLeague şampiyonluğu, bunu söylemekten korkmuyorum. Buraya 3 kupa kazanmak için geldim. Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve EuroLeague... Şimdiye kadar birini kazandım ve geriye 2 tane kaldı. EuroLeague'i kazanacağımızı umuyorum, bunu başarırsak odak noktam Türkiye Ligi olacak. Üçünü de kazanabilirsek mükemmel bir yıl olacak" dedi.

"KARİYERİMİN EN MUTLU ANIYDI"

Galatasaray'da kazandığı şampiyonluğa vurguda bulunan Errick Mccollum, "Galatasaray formasıyla EuroCup'ı kazanmıştık ve bu kariyerimin en mutlu anıydı. Çok özeldi ve bir şampiyonluk kazandığınızda yıl boyunca yaşadığınız fedakarlıkların, sakatlıkların, iniş-çıkışların ve her şeyin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Bunları bir araya getirin. Ben o zaman daha gençtim ve kendimi gösteriyordum. Performansımın ve yeteneğimin kazanmaya dönüştüğünü gösterebildim. Ben kazanan bir oyuncuyum, bu yüzden bu benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Errick Mccollum, 2015-2016 sezonu ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giydi.

 

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery