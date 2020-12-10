Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı

Fenerbahçe, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için stadyumunda özel ışıklarla duvara yansıtarak mesaj verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den kadına şiddetle mücadele mesajı
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10 Aralık 2020 20:30
Fenerbahçe Kulübü, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Ülker Stadı'na "Kadına şiddete tahammülümüz yok." mesajı yansıttı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduklarını her fırsatta dile getirdikleri belirtilerek anlamlı bir organizasyona imza atıldığı kaydedildi.

"25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında pek çok adım attıklarının aktarıldığı açıklamada, kampanyanın son gününde Ülker Stadı'nın dış duvarına "Kadına şiddete tahammülümüz yok!" mesajının yansıtıldığı vurgulandı.

Açıklama, "Kadına şiddet suçtur. Ortak olma, seyirci kalma." ifadeleriyle sonlandırıldı.



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