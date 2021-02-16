Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt gelecek

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın açıklamalarına cevap verileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt gelecek
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16 Şubat 2021 16:52
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın sözlerine cevap verileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında ""Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu'nun katılımıyla; GS Kulübü Başkanı ve yönetiminin, yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevaplar verileceği ve son haftalarda yaşanan olayların değerlendirileceği "Gündem Özel" Programı, yarın (Çarşamba) 12.30'da FB TV'de." denildi.


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