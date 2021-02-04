Fenerbahçe'de Sosa ile özel görüşme

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Jose Sosa ile mini bir toplantı yaptı

Haber; Sabah
Abone Ol
Fenerbahçe'de Sosa ile özel görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2021 12:25
Galatasaray derbisi öncesi gözler Sosa'ya çevrildi. Büyük umutlarda transfer edilen Arjantinli futbolcu, son haftalarda beklentilerin altında kalırken, teknik heyet harekete geçti.

Erol Bulut'un yıldız oyuncuyla mini bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sosa'dan artık sahaya odaklanmasını isteyen Bulut, "Yoğun maç temposundayız ve sana ihtiyacımız var. Tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni istiyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen, "'İyi bir Sosa' diye diye sezon bitti vallahi" ifadelerini kullanmıştı



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için