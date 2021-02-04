Fenerbahçe'de Sosa ile özel görüşme

Galatasaray derbisi öncesi gözler Sosa'ya çevrildi. Büyük umutlarda transfer edilen Arjantinli futbolcu, son haftalarda beklentilerin altında kalırken, teknik heyet harekete geçti.



Erol Bulut'un yıldız oyuncuyla mini bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sosa'dan artık sahaya odaklanmasını isteyen Bulut, "Yoğun maç temposundayız ve sana ihtiyacımız var. Tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni istiyorum." dedi.



Rıdvan Dilmen, "'İyi bir Sosa' diye diye sezon bitti vallahi" ifadelerini kullanmıştı



