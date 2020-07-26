Fenerbahçe'de sezon bitti, "fotoğraflar yandı"

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından genç oyuncu Murat Sağlam hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de sezon bitti, 'fotoğraflar yandı'
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26 Temmuz 2020 01:22
Fenerbahçe'de sezonun sona erdiği Rizespor maçının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Murat Sağlam, mücadelenin ardından Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı.

Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Rizespor maçında, kulübede yer alan 22 yaşındaki oyuncu ise süre alamadı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ bek, bu sezon 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta toplam 310 dakika süre aldı.





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