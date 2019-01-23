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Fenerbahçe'de istenmeyen ikili; Valbuena & Ayew

Bursaspor'un 90'da attığı golde Mathieu Valbuena'nın faul beklentisiyle yerde kalması, Andre Ayew'in ise rakibi takip etmemesi, Fenerbahçe'de adeta infiale neden oldu.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de istenmeyen ikili; Valbuena & Ayew
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23 Ocak 2019 08:24
Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'deki sorun gün yüzüne çıktı. Futbolcuların, Ayew ve Valbuena'nın takım savunmasını arızaya uğratması dolayısıyla rahatsızlık duyduğu bildirildi.

Bursaspor'un attığı golde Valbuena'nın faul beklentisiyle yerde kalması,Ayew'in oyuncuyu takip etmemesi sarı-lacivertli takımda infiale neden oldu. Soyunma odasında futbolcuların bu ikiliye tepki gösterdiği öğrenildi. Transferler tamamlanırsa Ersun Yanal bu iki isme 11'de yer vermeyecek.

YÖNETİM AYEW'IN OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe'ye sezon başında Swansea takımından kiralanan Andre Ayew'in 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu, sarı-lacivertlilerin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği, oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi. Valbuena ise 20 maçta görev yapması halinde otomatik olarak sözleşmesi uzayacak. Sarı-lacivertliler bu kriteri göz önünde bulundurup Fransız oyuncuyu mümkün olduğunca kullanmayacak.

ÇAKIR İÇİN TFF'YE ÇIKARMA

Fenerbahçe yönetimi, Cüneyt Çakır'ın yönetimi konusunda TFF'ye şikayette bulunacak. Sarı-lacivertliler Bursaspor maçının 90 dakikasındaki tüm tartışmalı pozisyonları analiz ettirdi. Ayrıca Çakır'ın geçmiş dönemdeki Fenerbahçe maçlarındaki performansları da sunuma eklendi. Bu sunumla TFF'ye şikayette bulunulacak. Cüneyt Çakır'ın performansı nedeniyle dinlendirilmesi talep edilecek.



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