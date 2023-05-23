Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Serdar Azmoun

Bayer Leverkusen'den ayrılmak isteyen Serdar Azmoun, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Serdar Azmoun
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23 Mayıs 2023 18:56
Bayer Leverkusen'in Türk asıllı İranlı golcüsü Serdar Azmoun kulüpten ayrılma kararı aldı.

İranlı gazeteci Hatam Shiralizadeh'in haberine göre; Xabi Alonso'nun göreve gelmesi sonrası süre alan ancak düzenli bir şekilde ilk 11'de 90 dakika forma giyemeyen Serdar Azmound, ayrılık kararı aldı. 28 yaşındaki Türk asıllı İranlı oyuncu, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Serdar Azmoun'un menajeri, oyuncusunu daha önce ilgilenen Fenerbahçe, Olimpik Marsilya ve Olimpik Lyon'a önerdi. Ancak, 3 kulüpten de şu ana kadar bir geri dönüş olmadı.

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Azmoun, 2022 Dünya Kupası sırasında "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bana daha önce teklif yapmışlardı. İleride bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynarım." açıklaması yapmıştı.

32 MAÇTA 8 GOLE ETKİ

Bayer Leverkusen'in Ocak 2022'de 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Zenit'ten transfer ettiği Serdar Azmoun, bu sezon 32 resmi maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı. 

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