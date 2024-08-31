Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Djiku, ikinci yarıda sakatlanarak kendisini yere bıraktı ve maça devam edemedi.
MERT HAKAN YANDAŞ İLK KEZ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) men cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer aldı. 30 yaşındaki orta saha UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 karşılaşmada forma giydi.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLİKLER
Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize'ye götürülmeyen Bright Osayi Samuel'in tedavisi sürüyor. Nijeryalı futbolcu'nun yanı sıra Samet Akaydin, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Ryan Kent ise teknik heyet tercihi ile kadroda bulunmuyor.
DJİKU DEVAM EDEMEDİ
Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı. Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.
MERT HAKAN YANDAŞ İLK KEZ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) men cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer aldı. 30 yaşındaki orta saha UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 karşılaşmada forma giydi.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLİKLER
Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize'ye götürülmeyen Bright Osayi Samuel'in tedavisi sürüyor. Nijeryalı futbolcu'nun yanı sıra Samet Akaydin, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Ryan Kent ise teknik heyet tercihi ile kadroda bulunmuyor.
DJİKU DEVAM EDEMEDİ
Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı. Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.
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