Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Dijku

Djiku, ikinci yarıda sakatlanarak yerini Rodrigo Becao'ya bırakmak zorunda kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Dijku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 12:48
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Djiku, ikinci yarıda sakatlanarak kendisini yere bıraktı ve maça devam edemedi. 

MERT HAKAN YANDAŞ İLK KEZ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) men cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer aldı. 30 yaşındaki orta saha UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3 karşılaşmada forma giydi.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLİKLER

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize'ye götürülmeyen Bright Osayi Samuel'in tedavisi sürüyor. Nijeryalı futbolcu'nun yanı sıra Samet Akaydin, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres ve Ryan Kent ise teknik heyet tercihi ile kadroda bulunmuyor.

DJİKU DEVAM EDEMEDİ

Mücadeleye 11'de başlayan Alexander Djiku, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası ayağında ağrı hisseden Djiku, 59. dakikada kendini yere bıraktı. Ganalı futbolcunun yerine 61. dakikada Rodrigo Becao girdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery