Fenerbahçe'ye Kent piyangosu!

Steven Gerrard'ın ekibi Al Ettifaq, Fenerbahçe'ye Ryan Kent için 4 milyon euro teklif etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Kent piyangosu!
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14 Ocak 2024 10:14
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'in, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a transfer olmaya yakın olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan kulübünün Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Ryan Kent, İskoç ekibi Rangers'ın formasını terlettiği dönemde Steven Gerrad'ın öğrencisi olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Al-İttifak'a transferi halinde tecrübeli teknik adam ile yeniden bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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