Fenerbahçe'ye Haaland referanslı Berisha

Uzun süredir forvet transferi için çalışmalar yürüten Fenerbahçe'de Mergim Berisha hamlesi herkesi heyecanlandırdı. 23 yaşındaki yıldızın hem de bonservisiyle kadroya katılması yüzleri güldürdü.



Bu transferde Başkan Ali Koç ve yöneticiler de bir hayli heyecanlandı. Zira Kosova asıllı Alman oyuncunun, RB Salzburg altyapısından yetişmesi ve sahip olduğu potansiyel önemli bir referans oldu. Ancak esas referans son 1 yılda Avusturya kulübünde 42 resmi maçta 23 gol 14 asistle oynaması idi.



Bu performans hiç küçümsenecek bir performans değildi. Zira RB Salzburg'da parlayan Erling Haaland gibi bir ismin ardından forvette görev alan Berisha, rüştünü fazlasıyla ispatladı. Ayrıca son dönemde RB Salzburg'dan Avrupa'nın 5 büyük ligine çok önemli isimler gitti.



Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, Dortmund'un gol makinası Erling Haaland, Bayern Münih'in yeni stoperi Upamecano, yine Bayern Münih'in yolunu tutan Sabitzer, benzer şekilde Liverpool'a kadar uzanan Naby Keita gibi isimler ya RB Salzburg'dan yetişti ya da Avusturya kulübü sayesinde parladı. Berisha'nın da tıpkı bu isimler gibi potansiyel taşıdığı hem Avusturya kulübünün altyapısından yetişmesi hem de son 1 yıldır yükselen performansıyla görüldü. Ayrıca oyuncunun danışmanlığını yapan ROGON şirketi ile daha önce başarılı işbirlikleri yapılması başka bir detaydı.



Tüm bu veriler toplandığında hem Başkan Ali Koç hem de Fenerbahçe camiası bir hayli umutlandı.



