Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, 90. dakiakda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, 90. dakiakda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.