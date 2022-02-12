Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanında Ferdi Kadıoğlu'nu gelecek hafta öncesinde kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber
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12 Şubat 2022 19:45
Fenerbahçe'nin Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takıma kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, 90. dakiakda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmada görev yapamayacak.

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