Fenerbahçe'ye Alioski önerisi

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim geldi.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sarı-lacivertlilere önerildi. 30 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi. Alioski'nin temsilcilerinin Fenerbahçe'nin vereceği yanıt beklemeye geçtiği öğrenildi.Alioski, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Makedon futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından yeni kulüp arayışlarına başlamıştı.