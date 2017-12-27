Fenerbahçe taraftarlarından Fernandao tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe'nin etkisiz futbolu, taraftarların tepkisini çekti.
Gol yollarında etkisiz bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de maça tek forvet olarak başlayan Fernandao, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Roberto Soldado'ya bıraktı.
ISLIK VE ALKIŞ...
Brezilyalı futbolcu, oyundan çıkarken Ülker Stadyumu'ndaki taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarları, oyundan çıkan Fernandao'yu ıslıklarken, bir bölüm taraftar da alkışlarla forvete moral verdi.
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Gol yollarında etkisiz bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de maça tek forvet olarak başlayan Fernandao, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Roberto Soldado'ya bıraktı.
ISLIK VE ALKIŞ...
Brezilyalı futbolcu, oyundan çıkarken Ülker Stadyumu'ndaki taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçe taraftarları, oyundan çıkan Fernandao'yu ıslıklarken, bir bölüm taraftar da alkışlarla forvete moral verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın