Fenerbahçe taraftarları Krunic'in gidişini kutladı

Fenerbahçe'de Rade Krunic'in takımdan ayrılması, taraftarların büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılandı.
Öyle ki; Bosna-Hersekli futbolcunun takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, Boğaz Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı.
Bu görüntüler sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Bosnalı orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." şeklinde konuşmuştu.
Öyle ki; Bosna-Hersekli futbolcunun takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, Boğaz Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı.
Bu görüntüler sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Bosnalı orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." şeklinde konuşmuştu.
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