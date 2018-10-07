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Fenerbahçe taraftarından iki futbolcuya tepki

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında iki sarı-lacivertli futbolcu ıslıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe taraftarından iki futbolcuya tepki
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07 Ekim 2018 19:32
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında dikkat çeken anlar yaşandı.

MICHAEL FREY ISLIKLANDI!

Arka arkaya kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar hafta içerisinde transferi spor yazarları tarafından sertçe eleştirilen Michael Frey'e tepki gösterdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve 59. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Michael Freyi oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı.

DIEGO REYES DE TEPKİ GÖRDÜ!

Michael Frey'in yanı sıra Fenerbahçe'nin sezon başındaki yeni transferlerinden Diego Reyes de tepki gören isimlerden oldu. İkinci yarıda Roman Neustadter'in pası sornası şut çeken Diego Reyes, kötü vuruşunun ardından ıslıklandı. Maçın 65. dakikada yerini Mehmet Topal'a bırakan Diego Reyes, Frey gibi ıslıklarla yedek kulübesine geldi.

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