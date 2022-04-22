Fenerbahçe Safiport'tan Çankaya'ya büyük fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Safiport 91-57 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
İki maç kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat
1. Periyot: 19-16
Devre: 43-27
3. Periyot: 65-33
Karşılaşmayı Fenerbahçe Safiport 91-57 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
İki maç kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat
1. Periyot: 19-16
Devre: 43-27
3. Periyot: 65-33