Fenerbahçe Safiport'tan Çankaya'ya büyük fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi'ni 91-57 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Safiport'tan Çankaya'ya büyük fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2022 19:41
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Safiport 91-57 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

İki maç kazanan takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat

1. Periyot: 19-16

Devre: 43-27

3. Periyot: 65-33

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ