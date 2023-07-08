Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferinden çekildi!

Fenerbahçe, Becao transferi olumsuz sonuçlandı!
TuttoSport'un haberine göre; Udinese, 10 + 2 milyon euro'luk bonservis isteğinden geri adım atmadı.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve yeni sözleşme imzalamayan Brezilyalı stopere tek teklfi yapan takım Fenerbahçe olsa da, Udinese bu rakamdan aşağı inmeye yanaşmadı.
FENERBAHÇE'NİN SON TEKLİFİ
7 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, son teklifini 7 + 2 milyon euro olarak güncelledi ancak bu rakam da Udinese tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe bunun üzerine daha yüksek bir teklif yapamayacaklarını iletti.
BECAO DA İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
Becao'nun da İtalya Serie A'da kalmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe, bu transferi geri plana aldı ve diğer adaylar üzerine yoğunlaşmaya karar verdi.
RODRIGO BECAO KİMDİR?
Bahia altyapısından çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, CSKA Moskova ile Avrupa futboluna merhaba dedi. Moskova'daki kiralık günlerinin ardından 2019'da 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu. Becao, İtalya Serie A'da tam 127 maça çıktı ve ligin en iyi stoperlerinden biri olarak gösterildi.
TuttoSport'un haberine göre; Udinese, 10 + 2 milyon euro'luk bonservis isteğinden geri adım atmadı.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve yeni sözleşme imzalamayan Brezilyalı stopere tek teklfi yapan takım Fenerbahçe olsa da, Udinese bu rakamdan aşağı inmeye yanaşmadı.
FENERBAHÇE'NİN SON TEKLİFİ
7 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, son teklifini 7 + 2 milyon euro olarak güncelledi ancak bu rakam da Udinese tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe bunun üzerine daha yüksek bir teklif yapamayacaklarını iletti.
BECAO DA İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
Becao'nun da İtalya Serie A'da kalmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe, bu transferi geri plana aldı ve diğer adaylar üzerine yoğunlaşmaya karar verdi.
RODRIGO BECAO KİMDİR?
Bahia altyapısından çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, CSKA Moskova ile Avrupa futboluna merhaba dedi. Moskova'daki kiralık günlerinin ardından 2019'da 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu. Becao, İtalya Serie A'da tam 127 maça çıktı ve ligin en iyi stoperlerinden biri olarak gösterildi.