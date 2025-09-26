26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile anlaşmaya vardı.

calendar 26 Eylül 2025 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Avustralyalı oyun kurucu ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, Avustralyalı şutör guard ve kısa forvet Rebecca Allen ile kısa dönemlik anlaşmaya varmıştır. Rebecca Allen'a 'ailemize hoş geldin.' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avustralya Milli Takımı ile 2018 FIBA Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan 32 yaşındaki basketbolcu, 2014 FIBA Dünya Kupası, 2019 FIBA Asya Kupası ve 2022 FIBA Dünya Kupası'nda ülkesiyle bronz madalya elde etti. Allen, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkesiyle boy gösterdi.


Rebecca Allen, kulüp kariyerinde ise Dandenong Rangers, Australian Institute, Melbourne Boomers, South East Queensland Stars, Good Angels Kosice, ASVEL Feminin ve Valencia Basket formalarını giydi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
