Fenerbahçe Opet, Meryem Boz ile sözleşme uzatıyor

Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Opet, tecrübeli oyuncu Meryem Boz ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, Meryem Boz ile sözleşme uzatıyor
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12 Mart 2023 16:43
Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, gelecek sezon için kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Voleybol Magazin'in haberine göre; milli pasör çaprazı Meryem Boz ile sözleşme yenilediği, Meryem Boz'un gelecek sezonda da sarı lacivertli formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

35 yaşındaki milli oyuncu, sezon başında VakıfBank'tan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
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