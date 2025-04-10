Fenerbahçe Opet, Euroleague yarı finalinde ZVVZ USK Prag'a karşı!

Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Opet, Euroleague yarı finalinde ZVVZ USK Prag'a karşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2025 13:59
Son güncelleme 10 Nisan 2025 14:00
Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.   İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.

FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery