Fenerbahçe Opet, Euroleague yarı finalinde ZVVZ USK Prag'a karşı!

Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde cuma günü Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.