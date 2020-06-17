Fenerbahçe olmadı, Betis Bjelica'yı istedi!

Sezon sonuna kadar mevcut teknik ekiple yola devam edecek olan Fenerbahçe'de uzun süre gündemde yer alan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya La Liga'dan talip çıktı.



İspanyol basını, sezon başında yaptığı yatırımın karşılığını alamayan ve 34 puanla 13. sırada olan Betis'in, şu anda boşta olan Nenad Bjelica'yı takımın başına getirmek istediğini yazdı.



BJELICA: "TEMASLAR OLDU"



Nenad Bjelica, Kasım ayında Betis'in kendisiyle iletişime geçtiğini söylerken, "İlgi de, temas da oldu. Ben Dinamo Zagreb'te çalışıyordum ve Kasım ayında da Betis ile görüştüm. Şu anda durumları yine karışık ve bu yüzden yine benim gündeme gelmem normal" ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör bulamadıkları eleştirilerini yanıtlarken, sezon sonunu işaret etmişti.



Ali Koç, "Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, takımı iyi inceledi ama EURO 20'nin ertelenmesi nedeniyle, neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık. Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor." demişti.











