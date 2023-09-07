Fenerbahçe'nin yıldızına Adana Demirspor talip

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosuna yazılmadı.
ADANA DEMİRSPOR DEVREYE GİRDİ
Morali bir hayli bozuk olan Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
Adana Demirspor ve Fenerbahçe bu hafta içerisinde masaya oturacak.
42 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
ADANA DEMİRSPOR DEVREYE GİRDİ
Morali bir hayli bozuk olan Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.
Adana Demirspor ve Fenerbahçe bu hafta içerisinde masaya oturacak.
42 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.