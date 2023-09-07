Fenerbahçe'nin yıldızına Adana Demirspor talip

Fenerbahçe'de kanat rotasyonunda iyice geriye düşen Emre Mor'a, Adana Demirspor talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin yıldızına Adana Demirspor talip
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07 Eylül 2023 09:44
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Emre Mor, Konferans Ligi kadrosuna yazılmadı.

ADANA DEMİRSPOR DEVREYE GİRDİ

Morali bir hayli bozuk olan Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adana Demirspor'un Emre Mor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Adana Demirspor ve Fenerbahçe bu hafta içerisinde masaya oturacak.

42 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 

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