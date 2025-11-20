Fenerbahçe'nin transferine kayıp ilanı verdiler: Amara Diouf

Fenerbahçe'nin Afrika yetenek taramasıyla kadrosuna katmaya hazırlandığı Amara Diouf hakkında Senegal medyasında dikkat çeken haberler manşetlere taşındı.
Senagal basınında yer alan haberlerde, "Büyük bir patlamanın ardından gözlerden kayboldu" ifadeleriyle Diouf'un uzun süredir nerede olduğunun bilinmediğini, sakatlık sürecinin devam ettiğini ve oyuncunun ülkesine dönmediği iddia edildi.
FENERBAHÇE İLE İDMANDA!
Amara Diouf'un ülkesinde nerede olduğu konuşulurken, yıldız adayı olan genç futbolcunun Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Amara Diouf 17 yaşında olduğu için profesyonel sözleşme imzalayamamıştı. Fenerbahçe, Diouf ile profesyonel sözleşme için haziran ayını bekliyor.
Öte yandan, sakatlığı nedeniyle de uzun bir süredir idmanlara çıkamayan Diouf'un kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.
