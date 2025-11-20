20 Kasım
Fenerbahçe'nin transferine kayıp ilanı verdiler: Amara Diouf

Fenerbahçe'nin resmi transferi için geri sayıma geçtiği Amara Diouf için ülkesi Senegal'de kayıp ilanı verdiler.

calendar 20 Kasım 2025 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin Afrika yetenek taramasıyla kadrosuna katmaya hazırlandığı Amara Diouf hakkında Senegal medyasında dikkat çeken haberler manşetlere taşındı.

Senagal basınında yer alan haberlerde, "Büyük bir patlamanın ardından gözlerden kayboldu" ifadeleriyle Diouf'un uzun süredir nerede olduğunun bilinmediğini, sakatlık sürecinin devam ettiğini ve oyuncunun ülkesine dönmediği iddia edildi.

FENERBAHÇE İLE İDMANDA!


Amara Diouf'un ülkesinde nerede olduğu konuşulurken, yıldız adayı olan genç futbolcunun Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Amara Diouf 17 yaşında olduğu için profesyonel sözleşme imzalayamamıştı. Fenerbahçe, Diouf ile profesyonel sözleşme için haziran ayını bekliyor.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle de uzun bir süredir idmanlara çıkamayan Diouf'un kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
