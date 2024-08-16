Fenerbahçe'nin oksijeni: Fred

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred'in olmadığı maçlarda bu sezon da zorlanmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin oksijeni: Fred
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16 Ağustos 2024 11:16
Fenerbahçe'de orta sahanın bel kemiği olan Fred, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında sakatlandı. Bu nedenle de Lille ile oynanan 3. ön eleme turundaki karşılaşmalarda forma giyemedi. Brezilyalı oyuncunun yokluğu ise Fenerbahçe'ye pahalıya patladı.

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sarı Kanarya, Kadıköy'deki mücadelede de rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Fred'siz çıktığı Avrupa maçlarında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ludogorets'e 2-0, Nordsjaelland'a da 6-1 yenildi.

Ligde ise sambacının sakatlığı dolayısıyla oynamadığı 11 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 8 galibiyet alındı. Ancak bu 8 galibiyetin 5'i tek farklı skorlarla geldi. Fred olmadan Fenerbahçe, çok zorlanıyor.

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