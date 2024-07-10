Fenerbahçe'nin Lugano maçı yayıncısı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı ilk maçın yayın haklarını D-Smart satın aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Lugano maçı yayıncısı belli oldu
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10 Temmuz 2024 21:14
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin oynayacağı bu karşılaşmanın yayıncısı belli oldu.

D-Smart, Lugano - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçının yayın haklarını satın aldı.

Futbolseverler böylece 23 Temmuz 21.30'daki başlayacak mücadeleyi D-Smart ve D-Smart Go'dan naklen izleyebilecek.

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